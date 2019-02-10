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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:40257

Аптеку в Сумах оштрафовали за нарушение закона «О рекламе»

Специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области 9 августа 2018 года было обнаружено, что в витрине Аптеки «Мед-Сервис» по адресу ул. Горького, 41 в Сумах размещена реклама скидок без указания их даты начала и окончания, что является нарушением требований ч. 5 статьи 8 Закона Украины «О рекламе».

По результатам рассмотрения материалов по данному делу 17.10.2018 начальником Главного управления было принято решение о наложении на субъект хозяйствования штрафных санкций за нарушение законодательства о рекламе в размере 5083,00 грн.

В связи с неуплатой данного штрафа начальником отдела правового обеспечения был подготовлен и направлен иск в Днепропетровский окружной административный суд.

Во время судебного разбирательства данного дела, отделом правового обеспечения была доказана законность проведенной проверки и примененных штрафных санкций, в связи с чем решением Днепропетровского окружного административного суда указанный штраф был взыскан с предприятия.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области в очередной раз указывает субъектам хозяйствования о том, что размещение рекламы о скидке цен на продукцию без указания срока действия влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законом.

Право Аптека Госпродпотребслужба Реклама Скидки

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