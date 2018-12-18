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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17468

В Сумах передумали ставить заборчик возле «Лавины»

Мэр Сум отменил свое же поручение установить ограждение возле ТРЦ «Лавина».

Вопрос подняли сегодня, 18 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- Что касается ограждения возле «Лавины», - начал Александр Лысенко. – Я видел, что уже стоят столбики, дальше пока не надо. Нужно сначала определиться с тем, будет ли там пешеходный переход и светофор, а потом уже городить заборчики. Нкам даст заключение патрульная полиция, потом будем ставить или не ставить. И еще: никогда не ставьте столбики вплотную к проезжей части, минимум 40 см. Так что можете вынимать…

Напомним: точно такие же заборчики на ул. Харьковской, на точно таком же расстоянии в прошлом году установили напротив ТРЦ «Мануфактура», раньше возле остановки рядом с «Выставочным центром». Вероятно, их теперь тоже будут снимать…

Напомним: онлайн-петиция от сумчан о сохранении пешеходного перехода и светофора, а также об оборудовании остановки по требованию набрала за считанные дни необходимое число голосов и теперь ждет ответа городских властей.

Общество Заборчик Лавина Мэр передумал Остановка возле Лавины

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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