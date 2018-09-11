Сумские «Вороны» вышли в плей-офф

Сумские «Вороны» сначала в группе обыграли команду «Fire» из Кривого Рога 3:1, проиграли винницкому «Маяку» 1:7 и обыграли столичную команду «Хаски-2» 6:2. В ¼ финала сумчане обыграли «Южное» 3:2 (по буллитам), в полуфиналу проиграли «Хаски» 1:8, а в матче за третье место – «Легенде» из Мелитополя 3:5.
Плей-офф пройдет 5-7 апреля в также Борисполе.
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