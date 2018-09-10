Лед тронулся: в Сумах начали работать над внедрением электронного билета

Вопрос обсуждался сегодня, 18 марта на аппаратном совещании в мэрии.
- Была создана рабочая группа, которая занимается этим вопросом, - начал начальник транспортного отдела Сергей Яковенко. – В нее вошли представители нашего отдела, департамента финансов, департамента соцзащиты, правового управления, управления стратегического развития, отдела информационных технологий и КП «Электроавтотранс». Был рассмотрен вопрос относительно опыта внедрения данной системы в других городах Украины, предложения поставщиков, а также возможные пути реализации за счет средств как городского бюджета, так и инвесторов.
- Лучше – инвесторов, - перебил его мэр Сум Александр Лысенко. – А вдруг что-то не так пойдет… Посмотрите по другим городам: где лучше работает – за счет бюджета или за счет инвесторов? До апреля успеете?
- Просим до 20.04.
- Но в распоряжении же сказано: «с расчетом необходимых средств и представления соответствующего проекта решения на рассмотрение исполнительного комитета в апреле 2019 года». Поэтому давайте на апрельский исполком. Не успеете, скажете.
- А что по сумме? – спросил заммэра Степан Пак.
- Пока точно не могу сказать, но это больше 10 миллионов.
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