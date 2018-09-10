Лед тронулся: в Сумах начали работать над внедрением электронного билета Уже на апрельское заседание исполкома должны быть вынесены изменения в программу развития городского пассажирского транспорта в части внедрения «электронного билета» в общественном транспорте.

Вопрос обсуждался сегодня, 18 марта на аппаратном совещании в мэрии.

- Была создана рабочая группа, которая занимается этим вопросом, - начал начальник транспортного отдела Сергей Яковенко. – В нее вошли представители нашего отдела, департамента финансов, департамента соцзащиты, правового управления, управления стратегического развития, отдела информационных технологий и КП «Электроавтотранс». Был рассмотрен вопрос относительно опыта внедрения данной системы в других городах Украины, предложения поставщиков, а также возможные пути реализации за счет средств как городского бюджета, так и инвесторов.

- Лучше – инвесторов, - перебил его мэр Сум Александр Лысенко. – А вдруг что-то не так пойдет… Посмотрите по другим городам: где лучше работает – за счет бюджета или за счет инвесторов? До апреля успеете?

- Просим до 20.04.

- Но в распоряжении же сказано: «с расчетом необходимых средств и представления соответствующего проекта решения на рассмотрение исполнительного комитета в апреле 2019 года». Поэтому давайте на апрельский исполком. Не успеете, скажете.

- А что по сумме? – спросил заммэра Степан Пак.

- Пока точно не могу сказать, но это больше 10 миллионов.