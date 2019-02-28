Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40183

В Сумах пройдет турнир по индорхоккею

19-21 марта в Сумах пройдет XIV международный детский турнир по индорхоккею «Восходящие звездочки-2019».

СДЮШОР «Динамо» приглашает всех желающих поддержать свои команды и получить массу удовольствия от турнира, который пройдет в спортзале ФОК «Динамо» (ул. Герасима Кондратьева, 27). Начало игр в 10.00.

В турнире примут участие команды юношей и девушек из Сум, Шостки, Коростеня, Бердичева, Полтавы, и Минска.

Для детей это прекрасная возможность помериться силами на паркете во время игры, набраться игрового опыта и в теплой дружеской атмосфере весело провести время.

Спорт Индорхоккей

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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