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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16241

На Сумщине во время обысков изъяли нелегальные сигареты и средства на 3,5 млн грн

На Сумщине пресечена преступная деятельность группы лиц, которые специализировались на обращении табачных изделий.

Прокуратурой Сумской области совместно с работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области по результатам спецоперации пресечена преступная деятельность группы лиц, которые специализировались на обращения табачных изделий, незаконно ввезенных в Украину вне пункта пропуска без уплаты соответствующих платежей. В частности установлено, что указанный товар дельцы доставляли с помощью логистических служб в один из районных центров Сумщины, где был налажен их сбыт.

В пятницу, 15 марта, проведено 5 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и нежилых помещениях, которые они использовали. Во время указанных следственных действий обнаружено и изъято 21 тыс. пачек сигарет, средства в иностранной валюте в эквиваленте – 2,8 млн грн и электронное устройство для счета наличности.

Досудебное следствие по ч.1 и ч. 2 ст. 204 (незаконное хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (хранение, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт марок акцизного налога) УК Украины продолжается, устанавливается точное количество лиц, причастных к незаконному обороту табачных изделий, а также решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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