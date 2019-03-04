На Сумщине мошенники «заработали» 34 тысячи на доверии граждан В последние выходные в ловушки аферистов попали двое граждан - 81-летняя пенсионерка и 56-летний мужчина.

Жительница Великописаревского района стала жертвой так называемых «реформаторов»: неизвестный мужчина предложил пенсионерке в рамках денежной реформы, которая якобы сейчас началась в стране, поменять старые банкноты на новые. В результате бабушка получила на руки 16 сувенирных купюр по 500 гривен. Ущерб, причиненный мошенниками, составил 8000 гривен - все сбережения, собираемые ею на случай собственного погребения.

На следующий день в Глуховский отдел полиции обратился с заявлением о мошенничестве житель райцентра. Он рассказал: на его мобильный поступил звонок от неизвестного мужчины, который, назвавшись работником банка, под предлогом проверки его персональных данных признал конфиденциальной информацию о его банковской карточки, и опустошил банковский счет на 26000 гривен.

Сейчас сотрудники полиции по этим фактам уже открыли уголовные производства по признакам ч.1 ст. 190 УК Украины (мошенничество), и выясняют личности злоумышленников и их местонахождение. И снова предостерегают граждан быть внимательными и взвешенными во время общения с незнакомцами, особенно когда дело касается семейных сбережений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.