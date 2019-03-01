Сумчанам покажуть «Культурний стан»

У цьому проекті кожен художник звертається до тем, які саме його найбільше хвилюють у нашій культурі сьогодні. При цьому ми беремо поняття "Культура" в широкому значенні цього слова, і мова може йти не лише про нагальні проблеми мистецтва, але й про культуру економіки та бізнесу, культуру відносин влади з народом, і т. д.
У проекті беруть участь 10 митців, зокрема: Володимир Ільченко, Надія Білокур, Katya Geza, Михайло Грудій, Марина Фенота, Олександр Заступ, Олександр Федоренко, Олександра Садовська, Дмитро Мощенко, Юрій Шаповал (Полтава).
Офіційне відкриття о 17:00 за адресою: вул. Соборна, 27
Вхід вільний!
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