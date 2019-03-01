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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:041

Сумчанам покажуть «Культурний стан»

19 березня у Сумській міській галереї відбудеться відкриття виставки - проекту «Культурний стан».

У цьому проекті кожен художник звертається до тем, які саме його найбільше хвилюють у нашій культурі сьогодні. При цьому ми беремо поняття "Культура" в широкому значенні цього слова, і мова може йти не лише про нагальні проблеми мистецтва, але й про культуру економіки та бізнесу, культуру відносин влади з народом, і т. д.

У проекті беруть участь 10 митців, зокрема: Володимир Ільченко, Надія Білокур, Katya Geza, Михайло Грудій, Марина Фенота, Олександр Заступ, Олександр Федоренко, Олександра Садовська, Дмитро Мощенко, Юрій Шаповал (Полтава).

Офіційне відкриття о 17:00 за адресою: вул. Соборна, 27

Вхід вільний!

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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