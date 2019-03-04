На Сумщине по пьяни зять зарезал тестя Преступление было совершено в селе Михайленково Ахтырского района 17 марта.

По данным Ахтырской местной прокуратуры, сообщение об убийстве поступило правоохранителям в 1.41 ночи, пишет sumy.today.

Выехав на место происшествия, в доме был обнаружен труп мужчины 1970 года рождения. Мужчина скончался от ножевого ранения в живот до приезда скорой помощи. Рядом с ним полиция обнаружила предполагаемое орудие преступления. По подозрению в убийстве задержали зятя умершего 1991 года рождения. По версии следствия, мужчины в тот вечер употребляли алкогольные напитки, между ними возник конфликт, в ходе ссоры зять ударил тестя ножом. Сегодня прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.