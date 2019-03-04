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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:48553

Сумские копы остановили водителя маршрутки под кайфом (видео)

В Сумах патрульные обнаружили мужчину, который, управляя маршруткой, перевозил пассажиров, имея вероятно наркотическое вещество и устройства для его применения.

16 марта, около 13 часов 30 минут, к экипажу патрульных обратилась небезразличная женщина, которая сообщила, что стала свидетелем того, как на конечной остановке маршрутных транспортных средств, на улице Ковпака, водитель в своей маршрутке употреблял вероятно наркотическое вещество.

Патрульные оперативно передали информацию всем экипажам. Через некоторое время, похожий по приметам автомобиль патрульные остановили на улице Вячеслава Чорновола.

За рулем находился 35-летний водитель, а в салоне находилось около 10 пассажиров. Во время общения стражи порядка действительно заметили у него признаки наркотического опьянения, поэтому сообщили о том, что предлагают ему пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. Только услышав эти слова, граждан на несколько секунд даже потерял сознание, однако сообщил, что в медицинской помощи не нуждается.

«Во время проведения поверхностной проверки мы обнаружили у него бумажный сверток с измельченным растительным веществом, похожим на каннабис, и устройство для его применения. К тому же, за сиденьем рулевого стоял еще одно устройство с наслоением обнаруженного у него вещества», - говорит инспектор 4-й роты УПП в Сумской области Филипп Ворона.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Следователь изъял указанное вещество и предметы для направления на экспертизу.

Самого же водителя доставили в медицинское учреждение, где он прошел медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения (сдал анализ).

Сейчас патрульная полиция ждет медицинское заключение, уже по результатам которого будет принято решение о привлечении мужчины к административной ответственности по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

По факту обнаружения у него вероятно наркотического вещества, следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК. Продолжаются следственные действия.

Право Маршрутки Наркотики

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