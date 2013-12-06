В Сумской ЦГБ провели более 20 уникальных операций на коленном суставе В клинической больнице № 1 уже более полутора лет выполняют артроскопические оперативные вмешательства, излечивая повреждения передней крестообразной связки коленного сустава - двухпучкову артроскопическую аутопластику.

Метод в лечебную практику ввел городской ортопед-травматолог Владимир Сухоставец, а проведение подобных оперативных вмешательств стало возможным благодаря приобретению эндоскопической стойки.

За этот период проведено более двадцати операций. Все операции прошли успешно, больные выписаны с выздоровлением, осложнений в послеоперационном периоде не было.

Артроскопическая аутопластика является наиболее эффективным методом лечения разрыва передней крестообразной связки коленного сустава. Во время операции используются материалы самого больного, которые фиксируются растворимыми винтами, не требует повторных вмешательств. Среди преимуществ операции - минимальные разрезы, чрезвычайная прочность восстановленной связи, короткий период реабилитации и минимальное количество осложнений. При этом процент полного восстановления очень высок - более 90%. Благодаря таким операциям жители нашего города в кратчайшие сроки возвращаются к активной жизни и спорта.

Эти операции относятся к институтскому уровню сложности, и далеко не каждый город Украины, в которых функционируют ортопедические отделения, может похвастаться таким уровнем оперативных вмешательств.