На Сумщине дали 3,5 года за пьяное ДТП с тяжкими последствиями К 3 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорен ахтырчанин, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП с тяжелыми последствиями.

Ахтырской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 26-летнего ахтырчанина, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП с тяжелыми последствиями.

Событие произошло 26 июня 2016 года в г. Ахтырка. Обвиняемый в вечернее время вместе с друзьями употреблял спиртные напитки на летней площадке. После чего сел за руль собственного транспортного средства и поехал домой. По дороге нетрезвый мужчина не справился с управлением авто и совершил наезд на мужчину, который стоял у правого края проезжей части рядом со своим мотоциклом, у которого были включены габаритные огни. После ДТП обвиняемый скрылся с места происшествия, оставив потерпевшего в беспомощном состоянии.

«Согласно выводам экспертиз в крови обвиняемого обнаружено 2,2 промилле алкоголя, скорость авто в момент столкновения с потерпевшим была около 100 км/ч, водитель мотоцикла получил тяжелые телесные повреждения», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.

Обвиняемый в суде пояснил, что на момент ДТП за рулем находился его знакомый Евгений, которого он встретил по дороге домой. Якобы Евгений, увидев в каком он находится состоянии, сам предложил сесть за руль и отвезти его домой. Момент ДТП он помнит плохо, ему показалось, что водитель мопеда резко начал переходить дорогу, однако было столкновение или нет, точно сказать не может. Евгений домой его так и не довез, поскольку по дороге пересел в собственный автомобиль, после чего обвиняемый сел за руль и заснул. После этого Евгения он не видел, сообщить о его местонахождении не может.

Показания обвиняемого были опровергнуты собранными за время следствия доказательствами, поэтому суд расценил их как попытку уйти от ответственности. По решению Ахтырского горрайонного суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины и осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.