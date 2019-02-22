В мэрии Сум хотят переподключить потребителей КСПУ к «Сумытеплоэнерго» Облгосадминистрация ждет от Сумского горсовета обоснования возможности и последствий подключение части Сум - зоны отопления КСПУ - к ООО «Сумытеплоэнерго».

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко после доклада руководителя аппарата облгосадминистрации Дмитрия Живицкого о результатах совещания в НКРЭКУ относительно дальнейшей работы Котельной Северного промузла в г. Сумы отметил, что жители областного центра не могут критически зависеть от ситуации на КСПУ.

По словам куратора жилищно-коммунальной отрасли Сумщины, во время совещания в НКРЭКУ, которая состоялась на прошлой неделе при участии облгосадминистрации, Сумского горсовета и ООО «Сумытеплоэнерго», озвучивалось только желание горсовета о том, чтобы зону, которая отапливала Котельная Северного промузла, переключить на «Сумытеплоэнерго». К сожалению, никаких обоснований и документов, подтверждающих техническую возможность и способность это сделать, предоставлено не было.

«По-моему, просьбой в протокол совещания в НКРЭКУ было внесено требование к Сумскому горсовету предоставить такие документы. Кроме того, мы говорили о том, что необходимо этот вопрос рассматривать более широко и искать другие возможности бесперебойного отопления части Сум, которую обслуживает Котельная Северного промузла, - говорил Дмитрий Живицкий. - Ведь, например, ученые Сумского государственного университета, которые на наших совещаниях выступали по этому вопросу, отмечали, что такая зависимость всего города от одного предприятия теплоснабжения является очень рискованной. Кроме того, Котельная Северного промузла более современная, чем котельная «Сумытеплоэнерго». Поэтому мы ожидаем основательную официальную позицию от городского совета».

Комментируя ситуацию теплоснабжения областных коммунальных предприятий, находящихся в районе «медицинского городка» на улице Ковпака областного центра (также территория КСПУ) и скептической позиции Сумского городского совета о передаче области в аренду части сетей, глава облгосадминистрации Николай Клочко отметил: «Почти год прошел с момента нашей просьбе передать эти сети. Я понял, что городская власть не хочет этого делать, хотя эффективность такого вида теплоснабжения мы увидели на практике, когда в текущем отопительном сезоне, благодаря инициативам областного совета, областная детская больница хорошо отапливалась, было горячее водоснабжение. Я уверен в том, что мы и в дальнейшем будем идти по этому пути и переводить все коммунальные учреждения на индивидуальное отопление, зависеть от ситуации на КСПУ областные коммунальные учреждения, обслуживающие в том числе более половины сумчан, не должны».