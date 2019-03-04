Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19158

Определились финалисты кубка Сум по футзалу

На выходных прошли полуфинальные игры кубка города по футзалу среди ветеранов в категории «45 лет и старше»

«ЗиКоНи» 4:1 «Фортуна-Будмакс»

Голы: Шведов Артем (3), Гриценко Сергей (22), Луценко Андрей (27), Грек Андрей (28) - Кузьменко Виктор (40)

«Орион» (Осоевка) 3:3 (пен 1:3) «Авангард»

Голы: Рубан Николай (6), Провозьон Сергей (10), Мигаль Владимир (39) - Рудняк Дмитрий (9), Тетявкин Роман (21, 33)

Финал пройдет 24 марта в спортзале СНАУ.

Спорт Футзал

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Определился чемпион Сум по футзалу
16.03.2019 21:03

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Сегодня, 15 марта, в рамках 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу роменский «Рятувальник» одержал выездную победу со счётом...

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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