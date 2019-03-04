Определились финалисты кубка Сум по футзалу

«ЗиКоНи» 4:1 «Фортуна-Будмакс»
Голы: Шведов Артем (3), Гриценко Сергей (22), Луценко Андрей (27), Грек Андрей (28) - Кузьменко Виктор (40)
«Орион» (Осоевка) 3:3 (пен 1:3) «Авангард»
Голы: Рубан Николай (6), Провозьон Сергей (10), Мигаль Владимир (39) - Рудняк Дмитрий (9), Тетявкин Роман (21, 33)
Финал пройдет 24 марта в спортзале СНАУ.
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