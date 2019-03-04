Ночью на Сумщине спасатели освободили мужчину, который застрял в заборе

По предварительным данным, в г. Шостка на ул. Весенней, возвращаясь домой, 64-летний мужчина решил сократить путь и, перелезая через забор, застрял ногой между столбом и секцией забора.
На место вызова прибыло отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели помогли пожилому мужчине осторожно высвободить ногу, а затем сопровождали его в больницу, которая находилась на расстоянии около 100 м от данного места.
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