Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36319

Ночью на Сумщине спасатели освободили мужчину, который застрял в заборе

Сегодня, 18 марта, в 1:54 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в г. Шостка на ул. Весенней, возвращаясь домой, 64-летний мужчина решил сократить путь и, перелезая через забор, застрял ногой между столбом и секцией забора.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели помогли пожилому мужчине осторожно высвободить ногу, а затем сопровождали его в больницу, которая находилась на расстоянии около 100 м от данного места.

К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на одной единицы техники.

Общество Застрял Спасатели Шостка

По тематике

Сегодня 12:00

Спасатели спустили 82-летнего сумчанина, которому стало плохо на кровле сарая

17 марта в 9:07 в Службу спасения «101» от медработников поступила информация о необходимости оказания помощи....

На избирательном участке в Шостке пожарные отрабатывали спасение людей и бюллетеней
15.03.2019 15:43

На избирательном участке в Шостке пожарные отрабатывали спасение людей и бюллетеней

Сегодня, 15 марта, спасатели провели учения на одном из избирательных участков, расположенных в Центре эстетического воспитания «Зірка» (бывший ДК им....

15.03.2019 13:47

Из-за пожара часть Шостки осталась без телефонов и интернета

В результате пожара на АТС часть Шостки осталась без телефонной связи и Интернета....

14.03.2019 09:10

В Шостке начал работу Центр развития профессиональной карьеры

В Шостке на базе Государственного учебного заведения «Шосткинский центр профессионально-технического образования» заработал уже второй в области Центр развития профессиональной карьеры....

13.03.2019 14:56

В Шостке женщина обокрала свою коллегу

Соблазнилась 57-летняя жительница Шостки на клатч своей коллеги, в котором находились 3200 гривен....

Новости

Програма «U-LEAD з Європою» шукає у Сумах регіональних радників з децентралізації та місцевих фінансів
Сегодня 15:57
В Сумах обсудят проект реконструкции сквера Шевченко
Сегодня 16:39
Определились финалисты кубка Сум по футзалу
Сегодня 16:19
На Сумщине жестоко избили полицейского
Сегодня 16:18
В центре Сум в аварии пострадали две женщины
Сегодня 16:10
В мэрии Сум хотят переподключить потребителей КСПУ к «Сумытеплоэнерго»
Сегодня 15:50
Ночью на Сумщине спасатели освободили мужчину, который застрял в заборе
Сегодня 15:36
На Сумщине за два месяца стало на 5 тысяч безработных больше
Сегодня 15:20
В Сумской ЦГБ провели более 20 уникальных операций на коленном суставе
Сегодня 14:42
На Сумщине дали 3,5 года за пьяное ДТП с тяжкими последствиями
Сегодня 14:34
На Сумщине мошенники «заработали» 34 тысячи на доверии граждан
Сегодня 14:03
Сумские копы остановили водителя маршрутки под кайфом (видео)
Сегодня 13:48
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.