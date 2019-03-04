Ночью на Сумщине спасатели освободили мужчину, который застрял в заборе Сегодня, 18 марта, в 1:54 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в г. Шостка на ул. Весенней, возвращаясь домой, 64-летний мужчина решил сократить путь и, перелезая через забор, застрял ногой между столбом и секцией забора.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели помогли пожилому мужчине осторожно высвободить ногу, а затем сопровождали его в больницу, которая находилась на расстоянии около 100 м от данного места.

К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на одной единицы техники.