Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52126

В Сумской СИЗО пытались передать конфеты с «сюрпризом»

В «Сумском следственном изоляторе была предупреждена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при осмотре посылки, поступившей на имя заключенного Л. от гражданина К., в желейной конфете было обнаружено и изъято две таблетки белого цвета, внешне похожие на наркотическое средство.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Право Наркотики СИЗО

По тематике

Сегодня 13:48

Сумские копы остановили водителя маршрутки под кайфом (видео)

В Сумах патрульные обнаружили мужчину, который, управляя маршруткой, перевозил пассажиров, имея вероятно наркотическое вещество и устройства для его применения....

15.03.2019 12:25

В Глухове задержали наркодилера

По подозрению в незаконном сбыте особо опасного наркотического средства задержан глуховчанин....

В Сумской СИЗО передали ботинки с сюрпризом
14.03.2019 13:50

В Сумской СИЗО передали ботинки с сюрпризом

В Сумской СИЗО предотвращена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....

В Ромнах осужденному передали смалец с сюрпризом
12.03.2019 17:20

В Ромнах осужденному передали смалец с сюрпризом

В Роменской исправительной колонии № 56 пресечена попытка доставки запрещенных предметов....

Сумские копы поймали наркомана
12.03.2019 15:16

Сумские копы поймали наркомана

Патрульные задержали мужчину с веществом, похожим на альфа-соль....

Новости

Програма «U-LEAD з Європою» шукає у Сумах регіональних радників з децентралізації та місцевих фінансів
Сегодня 15:57
В Сумах провели чемпионат области по шахматам
Сегодня 17:21
В Сумской СИЗО пытались передать конфеты с «сюрпризом»
Сегодня 16:52
В Сумах обсудят проект реконструкции сквера Шевченко
Сегодня 16:39
Определились финалисты кубка Сум по футзалу
Сегодня 16:19
На Сумщине жестоко избили полицейского
Сегодня 16:18
В центре Сум в аварии пострадали две женщины
Сегодня 16:10
В мэрии Сум хотят переподключить потребителей КСПУ к «Сумытеплоэнерго»
Сегодня 15:50
Ночью на Сумщине спасатели освободили мужчину, который застрял в заборе
Сегодня 15:36
На Сумщине за два месяца стало на 5 тысяч безработных больше
Сегодня 15:20
В Сумской ЦГБ провели более 20 уникальных операций на коленном суставе
Сегодня 14:42
На Сумщине дали 3,5 года за пьяное ДТП с тяжкими последствиями
Сегодня 14:34
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.