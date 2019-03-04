В Сумской СИЗО пытались передать конфеты с «сюрпризом» В «Сумском следственном изоляторе была предупреждена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при осмотре посылки, поступившей на имя заключенного Л. от гражданина К., в желейной конфете было обнаружено и изъято две таблетки белого цвета, внешне похожие на наркотическое средство.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.