В Сумской СИЗО пытались передать конфеты с «сюрпризом»

Так, при осмотре посылки, поступившей на имя заключенного Л. от гражданина К., в желейной конфете было обнаружено и изъято две таблетки белого цвета, внешне похожие на наркотическое средство.
По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.
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