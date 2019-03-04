В Сумах осужденный привез из суда наркотики и мобилки В «Сумском следственном изоляторе была предупреждена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Во время прибытия в Сумской соедственный изолятор с судебного заседания в Ковпаковском районном суде г. Сумы у осужденного в ходе проведения досмотра его личных вещей было обнаружено и изъято 3 мобильных телефона и медицинский шприц, заполненный веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, в высушенном и измельченном состоянии, внешне похожей на наркотическое средство.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.