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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:339

В Сумах осужденный привез из суда наркотики и мобилки

В «Сумском следственном изоляторе была предупреждена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Во время прибытия в Сумской соедственный изолятор с судебного заседания в Ковпаковском районном суде г. Сумы у осужденного в ходе проведения досмотра его личных вещей было обнаружено и изъято 3 мобильных телефона и медицинский шприц, заполненный веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, в высушенном и измельченном состоянии, внешне похожей на наркотическое средство.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Право Наркотики СИЗО

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