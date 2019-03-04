Програма «U-LEAD з Європою» шукає у Сумах регіональних радників з децентралізації та місцевих фінансів Кінцевий термін подання заявки: 18:00 год. за київським часом у вівторок 19.03.2019.

Програма «U-LEAD з Європою» оголошує конкурсний відбір регіональних радників для роботи в Сумському “Центрі розвитку місцевого самоврядування”: з питань децентралізації - детальніше

- детальніше з питань управління місцевими фінансами - детальніше Програма запрошує кандидатів надіслати заповнену резюме , анкету та документ, що засвідчує згоду на обробку персональних даних, в електронному форматі на адресу expertpool.u-lead@dopomoga.org.ua. Кінцевий термін подання заявки: 18:00 год. за київським часом у вівторок 19.03.2019. Важливо!!! З усіх питань щодо коректного оформлення документів та рамкових умов роботи звертатися до директора Сумського Центру розвитку місцевого самоврядування Олександра Хоруженка за тел.: +380 50 912 02 78, e-mail: oleksandr.khoruzhenko@gmail.com Або в месенджер: https://www.facebook.com/oleksandr.khoruzhenko