В Сумах пройдет футзальное дерби В среду, 20 марта, в Сумах пройдет матч между роменским «Рятувальником» и сумским «FoodCentre - СумДУ».

Перенесенная игра 10-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге пройдет в манеже СумГУ. Начало в 17.00.

Сейчас сумчане занимают третье место в турнирной таблице с 30 очками после 13 игр. У роменчан 23 очка, также после 13 игр.