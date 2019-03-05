В Сумах пройдет футзальное дерби

Перенесенная игра 10-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге пройдет в манеже СумГУ. Начало в 17.00.
Сейчас сумчане занимают третье место в турнирной таблице с 30 очками после 13 игр. У роменчан 23 очка, также после 13 игр.
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