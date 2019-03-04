В центре Сум в аварии пострадали две женщины 16 марта, около 9 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Героев Сумщины.

По предварительным данным, 43-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, при изменении направления движения не убедился в безопасности своих действий, после чего допустил столкновение с транспортным средством Opel Omega, которое двигалось в попутном направлении.

Вследствие ДТП пассажирки легковушки Opel Omega получили телесные повреждения. У 23-летней женщины зафиксировали ушиб локтевого сустава, а у 39-летней гражданки - ушиб шейного отдела позвоночника. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Стражи порядка оградили место происшествия и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Ведется следствие.