В центре Сум в аварии пострадали две женщины

По предварительным данным, 43-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, при изменении направления движения не убедился в безопасности своих действий, после чего допустил столкновение с транспортным средством Opel Omega, которое двигалось в попутном направлении.
Вследствие ДТП пассажирки легковушки Opel Omega получили телесные повреждения. У 23-летней женщины зафиксировали ушиб локтевого сустава, а у 39-летней гражданки - ушиб шейного отдела позвоночника. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
Стражи порядка оградили место происшествия и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Ведется следствие.
К 3 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорен ахтырчанин, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП с тяжелыми последствиями....
Происшествие случилось на проспекте Михаила Лушпы....
Водитель, совершивший ДТП и оставивший место происшествия, получил от патрульных два протокола....
Патрульная полиция разыскивает участника ДТП, который оставил место происшествия...
Два человека пострадали в результате лобового столкновения на автодороге национального значения....