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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10379

В центре Сум в аварии пострадали две женщины

16 марта, около 9 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Героев Сумщины.

По предварительным данным, 43-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, при изменении направления движения не убедился в безопасности своих действий, после чего допустил столкновение с транспортным средством Opel Omega, которое двигалось в попутном направлении.

Вследствие ДТП пассажирки легковушки Opel Omega получили телесные повреждения. У 23-летней женщины зафиксировали ушиб локтевого сустава, а у 39-летней гражданки - ушиб шейного отдела позвоночника. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Стражи порядка оградили место происшествия и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Ведется следствие.

Право Дтп ДТП с пострадавшими

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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