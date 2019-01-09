На Сумщине жестоко избили полицейского По подозрению в жестоком избиении сотрудника полиции задержан житель Недригайловского района.

Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры сообщено о подозрении 29-летнему жителю Недригайловского района, который умышленно нанес тяжкие телесные повреждения сотруднику полиции.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. По ходатайству следователя полиции, согласованному с прокурором, решением Недригайловского районного суда от 16 марта подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Трагедия произошла 14 марта в пгт Недригайлов. В ночное время возле одного из магазинов подозреваемый встретил сотрудника полиции, у которого был выходной. Парень начал упрекать правоохранителя за якобы безосновательно составленный накануне в его отношении протокол. На этой почве между мужчинами возникла ссора, во время которой подозреваемый ударил полицейского кулаком в лицо, а когда тот упал на асфальт, нанес ему более 10 ударов руками и ногами по лицу и туловищу.

Как рассказал прокурор Недригайловского отдела Роменской местной прокуратуры Станислав Микитовский, в настоящее время 30-летний пострадавший находится в больнице. По предварительным выводам медиков, он получил тяжкие телесные повреждения. За содеянное подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.