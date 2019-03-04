За выходные полиция Сумщины раскрыла 11 наркопреступлений В течение выходных дней работники полиции Сумщины разоблачили одиннадцать преступлений, связанных с незаконным хранением наркотиков.

Патрулируя улицы Сум, в поле зрения полиции попали двое местных жителей. Мужчины при появлении полицейских решили изменить направление движения. А когда правоохранители решили их проверить и попросили показать карманы, те достали свертки с марихуаной.

Еще у двух жителей Сум обнаружили наркотики во время осмотра их автомобилей. Один из них разъезжал по городу со свертком марихуаны и устройством для ее курения, у другого в салоне автомобиля, кроме марихуаны, правоохранители нашли еще и так называемые «соли».

Других любителей марихуаны обнаружили сотрудники Роменского, Шосткинского, Путивльского и Середина-Будского отделов и отделений полиции. 39-летний сумчанин, ранее судимый 42-летний шосткинец и 29-летний житель Середина-Буды на кухне хранили свертки с марихуаной, которую, уверяли, иногда курили, а 25-летний путивлянин хранил наркотики в подвальном помещении, подальше от глаз родных.

Все изъятое правоохранители направили на экспертное исследование. А в отношении всех фигурантов за хранение наркотиков без цели сбыта открыли уголовные производства по соответствующим частям ст.309 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.