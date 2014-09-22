В Сумах обсудят проект реконструкции сквера Шевченко

Место проведения – Агенция промоции «Сумы» (ул. Соборная, 27).
Начало - 15:00.
Напомним: на проект реконструкции выделено почти 200 тыс. грн, на саму реконструкцию 1,5 млн грн. Однако уже после заказа и получения проектно-сметной документации у городских властей возникла идея обсудить будущее сквера.
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