Жительница Сумщины «купила» виртуального щенка за реальные деньги Чтобы убедить клиентку из Шостки в собственной порядочности, интернет-продавец после обсуждения с ним сделки по купле-продаже элитного щенка прислал ей фотографию якобы своего паспорта.

В полицию Шостки с заявлением о мошенничестве обратилась 31-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что, пытаясь приобрести щенка, о котором давно мечтает ее 11-летний сын, она прибегла к поискам соответствующих объявлений в Интернете. Найдя нужное, она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и договорилась с продавцом о покупке.

По условию владельца щенков, который якобы пострадал от недобросовестных клиентов, женщина должна перечислить половину суммы - 1300 гривен, на указанный номер банковской карточки. А чтобы она не сомневалась в честности его намерений, прислал фотографию «своего» паспорта. Женщина выполнила условие, и сообщила об этом продавцу. Последний пообещал доставить щенка вечером поездом.

Прибыв в назначенное время к железнодорожной станции, заявительница обнаружила, что поезда с номером и маршрутом, указанным продавцом, просто не существует. Многочисленные звонки на его мобильный были напрасными. Лишь впоследствии абонент ответил, что ее «кинули».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски аферистов и устанавливаются владелец этого паспорта. Правоохранители снова обращаются к гражданам с предостережением быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. Не отсылайте предоплату за заказанный товар, а рассчитывайтесь за него при получении. Помните, что едва ли не каждое второе онлайн-объявление размещается аферистами с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.