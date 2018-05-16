В Тростянце прошел чемпионат области по гиревому спорту 16-17 марта в Тростянце состоялся открытый чемпионат области по гиревому спорту.

В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов разного возраста из Сумской и Полтавской областей.

Победителями в своих номинациях стали:

упражнение рывок с произвольной многократной сменой рук за 12 минут:

- гири 24 кг - Калашник Виктор (Сумы) – 249

- гири 16 кг - Цьома Богдан (Тростянец) - 313, Ханин Богдан (Тростянец) - 284, Виленская Алина (Тростянец) – 98

- гири 12 кг - Устименко Кристина (Полтавская область) – 292

- гири 8 кг - Решетарь Екатерина (Кириковка), гири 8 кг Кривошей Владислав (Кириковка) - 359

- гири 6 кг - Дидора Яна (Кириковка) – 241

- Устименко Артем (Полтавская обл)

жим 24 кг – Ярослав Бердашков (Кириковка) – 75, Денис Гончаров (Сумы) - 64, Александр Токарев (Тростянец) - 44.

Соревнования состоялись при поддержке управления молодежи и спорта Управления молодежи и спорта Сумской ОГА, ОО «Спорт Тростянеччины». Все участники были отмечены продукцией постоянного спонсора спортивных соревнований: Первичная профсоюзная организация ЗАО «Монделис Украины». Награждение победителей и призеров соревнований провели глава СОО СГСУ Виталий Черкашин и Заслуженный тренер Украины Отисько Сергей.