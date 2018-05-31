Сумщина и Черниговщина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма О результатах фотовыставки «Вкусы Сумщины» в Чернигове и дальнейшем сотрудничестве между областями доложил главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко начальник областного отдела промоции и туризма Юрий Гладенко во время аппаратного совещания.

По его словам, выставка «Вкусы Сумщины» является плановым мероприятием, после проведенного аналогичного в Харькове, и области с энтузиазмом рассматривают предложения по дальнейшей совместной работе.

«На этом мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве непосредственно между отделом продвижения и туризма облгосадминистрации и управлением культуры и туризма Черниговского горсовета», - сообщил Юрий Гладенко и отметил высокую активность местных СМИ Черниговщины в освещении мероприятий.

«Все местные телеканалы посетили выставку« Вкусы Сумщины »и отметили ее необычность. Качественные изображения крафтовой продукции от местных товаропроизводителей мы смогли усилить и вкусовыми эффектами, ведь угощали посетителей продукцией производителей Сумщины», - говорил начальник областного отдела промоции и туризма.

Культурной изюминкой этого мероприятия был музыкальное сопровождение оркестра Главного управления Национальной полиции в Сумской области, который сопровождал выставку музыкальными произведениями от классики до современного джаза.

Также Юрий Гладенко сообщил, что в рамках выставки состоялось заседание в формате «круглого стола», где рассмотрены вопросы создания совместных туристических маршрутов между Черниговщиной и Сумщиной.