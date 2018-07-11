Сумские школы с медалями международной выставки «Современные учебные заведения - 2019» Уже Х выставка в очередной раз собрала творческих, креативных педагогов со всей Украины и открыла дополнительные возможности для ознакомления с передовым педагогическим опытом учебных заведений.

От Сум свои материалы на выставке представили учебные школы № 7, 8, 10, 13, 15, 21, 26, 27, УВК № 9, 16, детсады № 7, 14, 28, 33.

Семь учебных заведений приняли участие в конкурсе, где представили свои педагогические достижения. Золотые награды получили школы № 7 и 8, серебряные - школа № 10 и детсад № 28 бронзовые - школа № 21 и детсад № 14.

Школа № 12 и УВК № 16 участвовали в составе делегации Сумского областного института последипломного педагогического образования. Работы коллективов, представленные на конкурс, были отмечены золотой и серебряными медалями.

Также в рамках выставки состоялся мастер-класс «Формирование ключевых компетентностей учащихся средствами игровой технологии обучения». Педагоги школ 7, 10 и 22 смогли заинтересовать всех участников активными и интерактивными методами обучения, открыли новые перспективы использования технологии на различных уроках и в процессе реализации концепции Новой украинской школы.