Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:0914

Чем занимались сумские копы на выходных

В течение выходных, 16-17 марта патрульные Сумщины проработали 406 сообщений.

Также:

- выезжали на 11 ДТП (2 ДТП с пострадавшими, в которых травмированы 3 человека, 3 ДТП оформили по ст. 124 (совершение ДТП), в остальных 6 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили европротоколы)

- составили 177 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 8 за управление в состоянии опьянения)

- составили 23 административных материала за нарушение общественного порядка;

- нашли без вести пропавшего человека;

- раскрыли 3 наркопреступления;

- раскрыли грабеж;

- раскрыли разбой.

Право Патрульная полиция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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