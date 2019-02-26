Чем занимались сумские копы на выходных В течение выходных, 16-17 марта патрульные Сумщины проработали 406 сообщений.

Также:

- выезжали на 11 ДТП (2 ДТП с пострадавшими, в которых травмированы 3 человека, 3 ДТП оформили по ст. 124 (совершение ДТП), в остальных 6 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили европротоколы)

- составили 177 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 8 за управление в состоянии опьянения)

- составили 23 административных материала за нарушение общественного порядка;

- нашли без вести пропавшего человека;

- раскрыли 3 наркопреступления;

- раскрыли грабеж;

- раскрыли разбой.