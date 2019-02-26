Чем занимались сумские копы на выходных

Также:
- выезжали на 11 ДТП (2 ДТП с пострадавшими, в которых травмированы 3 человека, 3 ДТП оформили по ст. 124 (совершение ДТП), в остальных 6 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили европротоколы)
- составили 177 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 8 за управление в состоянии опьянения)
- составили 23 административных материала за нарушение общественного порядка;
- нашли без вести пропавшего человека;
- раскрыли 3 наркопреступления;
- раскрыли грабеж;
- раскрыли разбой.
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