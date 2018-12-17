Жителя Сумщины посадили за торговлю оружия из зоны ООС

Оперативники спецслужбы установили, что житель Сумщины в 2015 году во время прохождения военной службы в Луганской области сделал несколько схронов с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами для их дальнейшей реализации.
После демобилизации он разыскивал среди своих знакомых потенциальных «клиентов» и предлагал им приобрести опасный «товар», скрытый на территории проведения ООС.
Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в Новоайдарском районе Луганской области при попытке продажи 14 гранат Ф-1 с запалами и почти 500 патронов к АКМ.
По материалам СБУ Новоайдарский районный суд Луганской области признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-центр СБ Украины.
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