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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:16256

Жителя Сумщины посадили за торговлю оружия из зоны ООС

По материалам СБУ осужден торговец оружием из района проведения операции Объединенных сил.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Сумщины в 2015 году во время прохождения военной службы в Луганской области сделал несколько схронов с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами для их дальнейшей реализации.

После демобилизации он разыскивал среди своих знакомых потенциальных «клиентов» и предлагал им приобрести опасный «товар», скрытый на территории проведения ООС.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в Новоайдарском районе Луганской области при попытке продажи 14 гранат Ф-1 с запалами и почти 500 патронов к АКМ.

По материалам СБУ Новоайдарский районный суд Луганской области признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Оружие Торговля оружием

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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