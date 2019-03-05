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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11243

Конотопские гандболисты выиграли турнир на Полтавщине

16-17 марта в Гребенке Полтавской области состоялся Всеукраинский турнир по гандболу среди мужских любительских команд, посвященный памяти выдающегося тренера Александра Карповича Метельского.

В турнире принимали участие 5 команда, которые сыграли по кругу.

ГК «Конотоп» обыграл ГК «Вечерняя Винница» 29:24, ГК «Локомотив» (Знаменка) 24:19, ГК «Гребенка» 19:12 и ГК «Харлазар» (Харьков) 17:15 и стал победителем турнира. Второе место заняли местные гандболисты, третье – «железнодорожники».

Спорт Гандбол Конотоп

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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