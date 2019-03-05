Конотопские гандболисты выиграли турнир на Полтавщине

В турнире принимали участие 5 команда, которые сыграли по кругу.
ГК «Конотоп» обыграл ГК «Вечерняя Винница» 29:24, ГК «Локомотив» (Знаменка) 24:19, ГК «Гребенка» 19:12 и ГК «Харлазар» (Харьков) 17:15 и стал победителем турнира. Второе место заняли местные гандболисты, третье – «железнодорожники».
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