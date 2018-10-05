«Сумыгаз» не устроило качество «лакокрасочного покрытия» счетчика из собственного обменного фонда Владелец частного дома подал иск по поводу доначисления ПАО «Сумыгаз» платы за якобы неучтенное потребление газа.

После осмотра находящегося в доме счетчика контролеры составили акт о том, что установлено повреждение номерной наклейки на нем. Счетчик сняли на экспертизу, установив другой из обменного фонда. Экспертизу в присутствии потребителя проводила достаточно представительная комиссия в составе и.о. главного инженера Роменского отделения ПАО «Сумыгаз», инженера отдела инспектирования, мастера отдела лабораторных измерений и инженера из управления метрологии, госповеренного ГП «Сумыстандартметрология», пишет Верховенство права.

Экспертизой было установлено, что заводская пломба и поверочное клеймо целы, счетный механизм герметично закрыт. При этом погрешность счетчика по объемам затрат превышала предельные показатели. Этому вряд ли стоит удивляться, зная, что под видом газа из наших горелок зачастую вырывается непонятная субстанция, которая и вращает колесики механизма. Но эксперты старательно искали дальше – и нашли. Счетчик газа был признан негодным к эксплуатации в связи с тем, что его внешний вид не соответствует требованиям нормативно-технической документации - имеются незначительные царапины лакокрасочного покрытия нижнего корпуса.

Комиссия решила, что царапины «могли появиться в результате применения неодимового магнита», что привело к снижению показателей. Она вынесла решение о доначислении платы за «неучтенный» объем природного газа в количестве 111,656 куб. м на общую сумму 1 422,17 грн. Потребитель, как сказано выше, обратился в суд, поскольку все пломбы и клейма были в порядке. Он указал, что царапины на счетчике, поставленном из обменного фонда ПАО «Сумыгаз», уже были, поскольку он стоял у другого потребителя и минимум два раза направлялся на поверку.

Суд первой инстанции признал бесспорными доказательствами правоты потребителя фотографии, сделанные до обнаружения «нарушения», на которых было видно, что нет ни разъединения пломбировочной проволоки, ни сколов или других повреждений на пломбе. По показаниям счетчика на фотографиях было видно, что они сделаны после составления акта о «нарушении» и до демонтажа счетчика для направления на экспертизу. Предположения об установке магнита газовщики ничем подтвердить не смогли. Иск потребителя суд удовлетворил – доначисление было признано противоправным. ПАО «Сумыгаз» подало апелляцию, но проиграло дело по тем же основаниям.