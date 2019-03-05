На Сумщине обокрали церковь

Сегодня, 19 марта, около 8 утра к участковому инспектору полиции обратился служитель Свято-Николаевской церкви в Мирополье, который сообщил, что неизвестный выдавил дверь в церковь и украл серебряную чашу, серебряную и латунную тарелки, а также пакет с продуктами, пишет sumy.today.
На месте сейчас работает следственно-оперативная группа с кинологами. Полицейские просят всех, кому что-либо известно об этом событии, обратиться к Краснопольское отделение полиции или в ближайшее отделение, или позвонить по телефону 102.
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