На Сумщине обокрали церковь Происшествие произошло сегодня ночью в Мирополье Краснопольского района.

Сегодня, 19 марта, около 8 утра к участковому инспектору полиции обратился служитель Свято-Николаевской церкви в Мирополье, который сообщил, что неизвестный выдавил дверь в церковь и украл серебряную чашу, серебряную и латунную тарелки, а также пакет с продуктами, пишет sumy.today.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа с кинологами. Полицейские просят всех, кому что-либо известно об этом событии, обратиться к Краснопольское отделение полиции или в ближайшее отделение, или позвонить по телефону 102.