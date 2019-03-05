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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53111

На Сумщине будут судить рецидивиста, который пытался отомстить бывшему сотруднику колонии

Шосткинской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух местных жителей С. и Г., совершивших хулиганство.

В ходе следствия, проведенного следователями полиции, установлено, что один из обвиняемых - 26-летний ранее неоднократно судимый С., имея не снятые и не погашенные в установленном законом порядке судимости, 26 января 2019 года в ночное время в одном из магазинов г. Шостка увидел знакомого. Этот человек работал в колонии в то время, когда обвиняемый отбывал там наказание, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Очевидно у С. были неприятные воспоминания, связанные с тем периодом и лицом, которое он случайно встретил, которые еще и обострились от того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому обвиняемый достал из кармана пистолет, которым начал угрожать бывшему сотруднику колонии. Когда нападающий пытался привести оружие в боевую готовность, потерпевший попытался отобрать пистолет. Между мужчинами завязалась драка. В это время в магазин зашел 30-летний Г., который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Не разобравшись в ситуации, Г начал наносить удары потерпевшему, защищая С. Остановить драку удалось присутствовавшим, которые и вызвали сотрудников полиции.

«Действия С. квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное лицом, ранее судимым за хулиганство, группой лиц, с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Г. будет отвечать по ч. 2 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет», - рассказал первый заместитель руководителя Шосткинского местной прокуратуры Павел Моисеенко.

Право Хулиганство Шостка

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