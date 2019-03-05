Полиция Сум разыскивает мошенников, которые выманили у пенсионерки 86 тысяч гривен Мошенники, используя известную преступную схему с «сыном», который якобы попал в полицию за преступление, добились того, что заставили пожилую женщину отдать им почти 86 000 гривен.

Утром на телефон 81-летней женщины позвонил неизвестный мужчина и представившись сыном, сообщил «маме», что за совершение преступления задержан полицией. Мужчина прямо рыдал в трубку, утверждая сквозь слезы, что, двигаясь на автомобиле, сбил какую-то девушку. В результате ДТП та сильно пострадала, и теперь «сыну» грозит тюрьма, которой, впрочем, можно избежать, если оплатить потерпевшей дорогостоящее лечения.

Словно в подтверждение слов «задержанного полицией сына», телефонную трубку взял другой человек, назвавшийся работником полиции, и повторил практически то же самое, да еще и намекнул, что надо спешить.

Застигнута врасплох плохой новостью мать запаниковала, и, собрав все семейные сбережения в сумме 85 400 гривен, и из рук в руки передала пакет с банкнотами неизвестном мужчине, прямо во дворе у дверей дома.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители еще раз предостерегают граждан, и особенно пожилых людей, от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Помните: если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо отправить на чей-то чужой счет или передать, знайте, вас хотят обмануть. Попробуйте взять себя, сразу же положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.