В Сумах провели чемпионат Украины по футзалу С 11 по 16 марта в спортивном комплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко проходил чемпионат Украины по футзалу среди спортсменов с недостатками зрения (В2-В3).

В турнире принимали участие 6 команд: сборные Донецкой, Херсонской, Харьковской, Черниговской областей и две сумские команды. В ходе кругового турнира команды заняли следующие места: 1 место - Сумская обл. - 1 2 - Черниговская обл. 3 - Донецкая обл. 4 - Харьковская обл. 5 - Херсонская обл. 6 - Сумская обл. - 2