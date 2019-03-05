В Сумах провели чемпионат Украины по футзалу

В турнире принимали участие 6 команд: сборные Донецкой, Херсонской, Харьковской, Черниговской областей и две сумские команды.
В ходе кругового турнира команды заняли следующие места:
1 место - Сумская обл. - 1
2 - Черниговская обл.
3 - Донецкая обл.
4 - Харьковская обл.
5 - Херсонская обл.
6 - Сумская обл. - 2
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