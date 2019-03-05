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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29152

В Сумах провели чемпионат Украины по футзалу

С 11 по 16 марта в спортивном комплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко проходил чемпионат Украины по футзалу среди спортсменов с недостатками зрения (В2-В3).

В турнире принимали участие 6 команд: сборные Донецкой, Херсонской, Харьковской, Черниговской областей и две сумские команды.

В ходе кругового турнира команды заняли следующие места:

1 место - Сумская обл. - 1

2 - Черниговская обл.

3 - Донецкая обл.

4 - Харьковская обл.

5 - Херсонская обл.

6 - Сумская обл. - 2

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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