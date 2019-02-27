На Сумщине полиция задержала рецидивиста за двойной грабеж В Глухове работники местной криминальной полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который обоснованно подозревается в совершении двух грабежей, совершенных в одном из местных развлекательных заведений.

Подозреваемому 45 лет, и он имеет довольно существенное влияние на криминогенную ситуацию в районе. В тот вечер отдыхал в одном из кафе-баров города, и, будучи в нетрезвом состоянии, открыто отобрал у одного из посетителей мобильный телефон. Через некоторое время спустя у другого отдыхающего таким же образом забрал 300 гривен.

«Когда пострадавшие обратились за помощью в полицию, на место происшествия отправились следственно-оперативная группа и местные сыщики, - рассказывает руководитель Глуховского отдела полиции Алексей Борковец. - Злоумышленник нашли и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему уже сообщено о подозрении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 186 УК Украины (грабеж). В рамках соответствующего уголовного производства у него дома был проведен санкционированный обыск, в результате которого найден стартовый пистолет с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами».

Информация по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием. Ход расследования находится под процессуальным руководством Шосткинской местной прокуратуры. Следователи готовят материалы в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.