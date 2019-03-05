В Глухове полицейские поймали наркодилера

По месту жительства мужчины провели санкционированный обыск, где изъято более 6 граммов каннабиса. Чтобы не терять «клиентов», наркотик продавал по ценам значительно ниже, чем на «черном рынке». Иногда «заказы» развозил сам.
В свое время он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Все изъятое работники полиции направили на экспертизу, по результатам которой будут приняты соответствующие решения. В отношении подозреваемого открыто очередное уголовное производство по ст 307 ч.2 (незаконное хранение, перевозка и сбыт наркотических средств) УК Украины.
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