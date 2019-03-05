Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20170

В Глухове полицейские поймали наркодилера

Разоблачили мужчину во время сбыта марихуаны. При нем находилось еще пять свертков с наркотиком.

По месту жительства мужчины провели санкционированный обыск, где изъято более 6 граммов каннабиса. Чтобы не терять «клиентов», наркотик продавал по ценам значительно ниже, чем на «черном рынке». Иногда «заказы» развозил сам.

В свое время он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Все изъятое работники полиции направили на экспертизу, по результатам которой будут приняты соответствующие решения. В отношении подозреваемого открыто очередное уголовное производство по ст 307 ч.2 (незаконное хранение, перевозка и сбыт наркотических средств) УК Украины.

Право Глухов Наркодилер Наркотики

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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