На Сумщине азербайджанец и украинец пытались подкупить пограничников В пунктах пропуска «Великая Писаревка» и «Зерновое» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередные попытки втягивания пограничников в противоправную деятельность.

18 марта в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» в пешем порядке на выход в Россию прибыл гражданин Азербайджана. Иностранец оставлял Украину в принудительном порядке, так как нарушил правила пребывания в Украине. Однако, чтобы все же после прохождения пограничного контроля беспрепятственно вернуться обратно в Украину, он предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 200 долларов США, которые вложил в свой паспортный документ.

Также сегодня ночью во время проверки в железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» поезда сообщением «Николаев-Москва» пограничники обнаружили гражданина Украины, в отношении которого сработала база данных поручений уполномоченных государственных органов. Мужчина с целью решения вопроса о беспрепятственном пропуске в Россию также предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 100 долларов США.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений. Объективным выяснением совершения гражданами уголовного преступления, предусмотренного статьей 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, занимаются работники Национальной полиции.