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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В московском поезде сумские пограничники обнаружили орехи и печатную продукцию

18 марта в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товары народного потребления, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

В ходе осмотра пограничный наряд в межпотолочном пространстве одного из пассажирских вагонов обнаружил 20 пакетов с орехами макадамия общим весом около 80 кг и 3 коробки с печатной продукцией.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные товары пытался проводник этого поезда, 43-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаруженные орехи и книги изъяты для принятия правового решения. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Граница контрабанда

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