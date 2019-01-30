В московском поезде сумские пограничники обнаружили орехи и печатную продукцию 18 марта в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товары народного потребления, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

В ходе осмотра пограничный наряд в межпотолочном пространстве одного из пассажирских вагонов обнаружил 20 пакетов с орехами макадамия общим весом около 80 кг и 3 коробки с печатной продукцией.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные товары пытался проводник этого поезда, 43-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаруженные орехи и книги изъяты для принятия правового решения. На правонарушителя составлены административные материалы.