В московском поезде сумские пограничники обнаружили орехи и печатную продукцию

В ходе осмотра пограничный наряд в межпотолочном пространстве одного из пассажирских вагонов обнаружил 20 пакетов с орехами макадамия общим весом около 80 кг и 3 коробки с печатной продукцией.
Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные товары пытался проводник этого поезда, 43-летний гражданин Молдовы.
Сейчас обнаруженные орехи и книги изъяты для принятия правового решения. На правонарушителя составлены административные материалы.
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