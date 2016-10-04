Сумчан запрошують на зустріч із народною артисткою України

Актриса стала відомою після ролі Марічки у фільмі Параджанова «Тіні забутих предків».
Початок о 15:00. Вхід вільний.
У рамках театрального фестивалю «Чеховфест» до Сум завітають незрівнянна Наталія Сумська та харизматичний Анатолій Хостікоєв....
Книгарня «Є» запрошує дітей віком від 8 років та їхніх батьків на творчу зустріч з Мариною Рибалкою - дитячою письменницею...
У суботу, 21 жовтня в приміщенні Агенції промоції «Суми» відбудеться творча зустріч із авторами дитячого путівника «Казкове місто Суми»....
В среду, 5 октября, в помещении «Агенції промоції «Суми» состоится творческая встреча с украинской актрисой театра и кино, актрисой «Молодого...