Сумчан запрошують на зустріч із народною артисткою України 20 березня у приміщенні «Агенції промоції «Суми» у рамках проведення щорічного театрального фестивалю «Чеховфест» відбудеться творча зустріч з акторкою театру та кіно, Народною артисткою України Ларисою Кадочніковою.

Актриса стала відомою після ролі Марічки у фільмі Параджанова «Тіні забутих предків». Початок о 15:00. Вхід вільний.