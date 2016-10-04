Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04426

Сумчан запрошують на зустріч із народною артисткою України

20 березня у приміщенні «Агенції промоції «Суми» у рамках проведення щорічного театрального фестивалю «Чеховфест» відбудеться творча зустріч з акторкою театру та кіно, Народною артисткою України Ларисою Кадочніковою.

Актриса стала відомою після ролі Марічки у фільмі Параджанова «Тіні забутих предків».

Початок о 15:00. Вхід вільний.

Досуг Творческая встреча

По тематике

Сумчан запрошують на творчу зустріч із акторами «Чеховфесту»
30.03.2018 12:20

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У рамках театрального фестивалю «Чеховфест» до Сум завітають незрівнянна Наталія Сумська та харизматичний Анатолій Хостікоєв....

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Сумчан запрошують на творчу зустріч із авторами «Казкового міста Суми»
20.10.2017 14:16

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У суботу, 21 жовтня в приміщенні Агенції промоції «Суми» відбудеться творча зустріч із авторами дитячого путівника «Казкове місто Суми»....

Сумчан приглашают на творческую встречу с легендарной «Лесей»
04.10.2016 17:44

Сумчан приглашают на творческую встречу с легендарной «Лесей»

В среду, 5 октября, в помещении «Агенції промоції «Суми» состоится творческая встреча с украинской актрисой театра и кино, актрисой «Молодого...

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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