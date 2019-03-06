В Шостке квартирантка обокрала пенсионерку 43-летняя женщина из арендованной квартиры вынесла стиральную машинку.

Потерпевшая 71-летняя жительница Шостки полицейским рассказала, что из квартиры, которую она длительное время сдавала в аренду, похищена стиральная машинка-автомат. Бабушка имела подозрения, что воровкой является ее бывшая квартиранта.

Полицейские разыскали и проверили женщину, на которую указала заявительница. Ею оказалась ранее судимая за имущественные преступления 43-летняя жительница района. В содеянном она созналась. Рассказала, что технику продала, потому что нужны были деньги, которые она потратила на спиртное.

Стиральную машинку полицейские нашли и вернули владелице. А вот в отношении ее квартирантки открыли очередное уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.