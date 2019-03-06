В Шостке квартирантка обокрала пенсионерку

Потерпевшая 71-летняя жительница Шостки полицейским рассказала, что из квартиры, которую она длительное время сдавала в аренду, похищена стиральная машинка-автомат. Бабушка имела подозрения, что воровкой является ее бывшая квартиранта.
Полицейские разыскали и проверили женщину, на которую указала заявительница. Ею оказалась ранее судимая за имущественные преступления 43-летняя жительница района. В содеянном она созналась. Рассказала, что технику продала, потому что нужны были деньги, которые она потратила на спиртное.
Стиральную машинку полицейские нашли и вернули владелице. А вот в отношении ее квартирантки открыли очередное уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Правоохранители разыскивают 38-летнего жителя Шостки Путренко Андрея Юрьевича, который в середине февраля 2019 года ушел из дома, и его местонахождение...
Находясь в магазине, 45-летняя женщина незаметно для работников магазина взяла с полки и тайком вынесла набор картриджей для бритья....
Центр культуры и досуга (бывший кинотеатр «Родина») планируют реконструировать и создать на его базе современный 3D сиnema-центр....
Шосткинской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух местных жителей С. и Г., совершивших хулиганство....
Происшествие произошло сегодня ночью в Мирополье Краснопольского района....