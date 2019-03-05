В Шостке бывший кинотеатр «Родина» станет современным 3D сиnema-центром

Над разработкой концепта современного кино-комплекса сейчас работает отдел градостроительства и архитектуры Шосткинского горсовета. Кроме кинозала, в 3D сиnema-центре планируют обустроить детскую игровую зону и буфет для еще большего комфорта его посетителей, пишет Шостка-news.
Уже есть первые разработки, а главное - инвестор, который готов вложить свои средства в реконструкцию внутренней части здания с приобретением технического обеспечения кинотеатра по самым современным нормам. К слову только один проектор может стоить до 30 000 евро. Реконструкцию же фасадной части здания планируют провести за счет городского бюджета. Главный архитектор продемонстрировал первые эскизы, однако предупредил – возможно, они еще изменятся.
На первом этапе создания 3D сиnema-центра планируют выполнить значительные строительные работы. Владимир Ефремов уверен, что создание 3D синема-центра является хорошим способом роста привлекательности города в глазах туристов и повышения городской культуры в целом. К тому же это еще новые рабочие места, а самое главное - еще одно место семейного отдыха шосткинцев и гостей города. В перспективе современный 3D кинотеатр будет демонстрировать шосткинцам новинки проката, которые они смогут посмотреть в комфортных условиях и на современной аппаратуре.
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