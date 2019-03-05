ПФК «Сумы» сыграл в ничью в Кривом Роге

Соперником «горожан» был криворожский «Горняк». В Кривом Роге на поле с искусственным покрытием спорткомплекса «Горняк».
Счет открыли сумчане уже на второй минуте – со штрафного отличился Артем Шаповаленко. На 24-ой минуте счет удвоил Илья Перепелица. Во второй половине игры благодаря дублю Евгения Кателина «горняки» сравняли счет.
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