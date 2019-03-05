ПФК «Сумы» сыграл в ничью в Кривом Роге Сегодня, 19 марта, ПФК «Сумы» провел последний перед началом весенней части сезона контрольный поединок.

Соперником «горожан» был криворожский «Горняк». В Кривом Роге на поле с искусственным покрытием спорткомплекса «Горняк».

Счет открыли сумчане уже на второй минуте – со штрафного отличился Артем Шаповаленко. На 24-ой минуте счет удвоил Илья Перепелица. Во второй половине игры благодаря дублю Евгения Кателина «горняки» сравняли счет.