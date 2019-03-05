ПФК «Сумы» возглавил Олег Лутков

Готовит команду к весенней части сезона известный украинский тренер Олег Лутков.
53-летний специалист играл в свое время на вратарской позиции за «Торпедо» Запорожье, «Металлург» Запорожье, Кривбасс «Кривой Рог». Тренировал «Металлург» Запорожье, «Крымтеплицу», «Игросервис», ФК «Львов»…
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