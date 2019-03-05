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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57161

Жителей и гостей Сумщины приглашают на сумскую велосотку

В конце июля в рамках празднования 80-летия создания Сумской области планируется проведение веломарафона, участие в котором могут принять как профессиональные спортсмены, так и любители велоспорта.

«В Европейских странах велоспорт и велотуризм уже давно является популярным. В Украине и в Сумской области в частности сегодня тоже разрабатываются веломаршруты, проводятся велодни, - рассказал руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. - Этот же марафон мы хотим приурочить к 80-летию области. Но впоследствии планируем сделать его традиционным».

По словам начальника областного отдела туризма и промоции Юрия Гладенко, пока разрабатываются варианты маршрутов для этого веломарафона, а также идет обсуждение всех аспектов соревнований со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с представителями бизнеса в сфере обслуживания, владельцами зеленых усадеб и т.п.

Активная участница сумского велодвижения Марина Мороз представила на совещании в облгосадминистрации свой вариант проведения этого марафона: «Мы предлагаем маршрут от Сум территориями Нижнесыроватской и Низовской ОТГ. Это будет два круга по 50 километров, именно такой марафон должны преодолеть велосипедисты. Ориентировочная дата проведения - 27 июля. Приглашаем партнеров и спонсоров к совместной работе ради рождения Сумской велосотки».

К разговору присоединились и владельцы зеленых усадеб, которые предложили в рамках проведения марафона отдых на свежем воздухе, угощение фруктами и ягодами, выращенными в экологических условиях и т.п.

Также среди предложений участников совещания - женский велопарад, концерты, флешмобы, палаточный городок, то есть участников и гостей веломарафона в Сумах ждет много интересного и изюма, о которых мы будем дополнительно сообщать.

Досуг Велосотка

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