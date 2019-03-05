Сумские биатлонисты с серебром в в сингл-миксте чемпионата Украины 18 марта одиночной смешанной эстафетой завершилась программа юниорских стартов нынешнего сезона.

В последний день юниорского чемпионата Украины золотыми медалистами стали представители Тернопольской области Александра Меркушина и Руслан Бригадир. Они сумели пройти огневые рубежи без кругов штрафа и за счет более качественной стрельбы на 42 секунды опередили соперников из Сумской области – Богдана Цымбала и Анну Сытник. Третье место у представителей Киевщины.

В общекомандном зачете Сумщина стала первой, Черниговщина – второй, Харьковщина – третьей.

А 20 марта в с. Яворов Львовской области стартует заключительный этап чемпионата Украины среди взрослых, на котором планируется участие спортсменов команды Б, выступавшей на минувших выходных на заключительном этапе Кубка IBU.