Сумской борец отобрался на чемпионат мира

Единственный представитель Сумщины сумчанин Сергей Сущевский стал чемпионом в весовой категории до 55кг. Это был отбор на чемпионат мира в Белоруссии.
Подготовил спортсмена тренер Владимир Гордиенко.
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