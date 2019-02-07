Сумской борец отобрался на чемпионат мира 19 марта в Белой Церкви прошел чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди взрослых спортсменов с недостатками слуха.

Единственный представитель Сумщины сумчанин Сергей Сущевский стал чемпионом в весовой категории до 55кг. Это был отбор на чемпионат мира в Белоруссии. Подготовил спортсмена тренер Владимир Гордиенко.