В Сумах суд арестовал банковские счета фирм, которые «нагрелись» на ремонте школ и садиков Сумской апелляционный суд арестовал банковские счета фирм, которым инкриминируют хищение бюджетных средств при осуществлении ремонтов образовательных учреждений.

В течение 2017-2018 годов субъекты хозяйствования, побеждая в электронных торгах системы «Prozorro», получали заказы на выполнение строительных работ объектов государственной и коммунальной форм собственности, расположенных на территории г. Сумы и Сумского района. При этом, работы проводились не в полном объеме и по значительно завышенной стоимости.

По версии органа предварительного расследования, среди заказов, где было совершено хищение бюджетных средств, ремонтные работы в дошкольных учебных заведениях, школах, гимназиях г. Сумы и объединенных территориальных громад, в частности Хотинского, Садовского и Бездрицкого сельсоветов. К примеру, на объекте «Реконструкция помещений и зданий Бездрицкой общеобразовательной школы», по версии следствия, субъектам хозяйствования удалось нажиться на 176550 гривен.

Кроме того, по завышенным ценам фигуранты уголовного производства (ООО «Еливар», ООО БУЕГ «Квант», ООО «Колпро», ООО МАНВП «ЛАН-92», ООО «Юкона Стар») поставляли мебель и выполняли капитальный ремонт помещений Басовской и Садовской общеобразовательных школ, текущий ремонт В.-Чернетчинской средней общеобразовательной школы и строительные работы по капитальному ремонту кровли Садовской общеобразовательной школы, заказанных отделом образования Сумской райгосадминистрации.

Правоохранительными органами было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следователь обратился в Ковпаковский районного суд г. Сумы с ходатайством о наложении ареста на банковские счета, открытые фирмами в АО «Ощадбанк». Мотивировал тем, что на данные счета в банковском учреждении поступали средства, которые были присвоены преступным путем. После поступления они обналичивались и распределялись между группой лиц, задействованных в преступной схеме хищения государственных средств. Деньги были признаны вещественными доказательствами, поскольку они сохранили на себе следы уголовного преступления и могут быть использованы в качестве доказательства факта, который устанавливается в ходе уголовного производства, а потому с целью их сохранения необходимо наложить на них арест.

Суд первой инстанции ходатайство следователя удовлетворил. Однако сторона защиты подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить решение местного суда и принять новое решение, которым в удовлетворении ходатайства следователя отказать. Сумской апелляционный суд, рассмотрев материалы уголовного производства, оставил решение суда первой инстанции без изменений, а в удовлетворении апелляционных требований апеллянту отказал. Оставляя под арестом денежные средства субъектов хозяйствования, коллегия судей принимала во внимание положения статьи 98 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которые отмечают, что в уголовном производстве деньги являются вещественными доказательствами, если они приобретены уголовно-противоправным путем или полученные юридическим лицом в результате совершения уголовного преступления. С целью сохранения вещественных доказательств, в соответствии со статьей 170 УПК Украины, коллегия судей Сумского апелляционного суда оставила денежные средства под арестом, сообщает пресс-служба суда.