Мэр Сум пришел в суд по коррупционным протоколам без адвоката Сегодня, 19 марта, в Заречном райсуде Сум должны были рассмотреть административное дело в отношении Сумского городского головы Александра Лысенко.

По данным суда, официального сообщения о времени и дате рассмотрения дела мэр Сум не получал: на телефонные звонки он не отвечал, а повестки, которые присылали на городской совет, возвращались обратно. Поэтому появление Александра Лысенко в зале судебных заседаний стало неожиданностью (Напомним, когда в отношении него в прошлом году рассматривались протоколы о коррупции, большинство судебных заседаний он не посещал: был на больничном, из-за чего депутаты горсовета даже передавали ему «одеяло Насирова»), пишет sumy.today.

В нынешней деле сегодня заседание назначалось во второй раз. На первое городской голова не появился, потому что был в командировке. Сегодня он пришел, но без адвокатов. Александр Лысенко сообщил суду, что ему необходимо время для ознакомления с материалами дела, чтобы определиться, нужен ли ему защитник. Суд ходатайство городского головы удовлетворил и отложил заседание на 28 марта, на 10.00.