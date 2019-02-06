Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47329

Мэр Сум пришел в суд по коррупционным протоколам без адвоката

Сегодня, 19 марта, в Заречном райсуде Сум должны были рассмотреть административное дело в отношении Сумского городского головы Александра Лысенко.

По данным суда, официального сообщения о времени и дате рассмотрения дела мэр Сум не получал: на телефонные звонки он не отвечал, а повестки, которые присылали на городской совет, возвращались обратно. Поэтому появление Александра Лысенко в зале судебных заседаний стало неожиданностью (Напомним, когда в отношении него в прошлом году рассматривались протоколы о коррупции, большинство судебных заседаний он не посещал: был на больничном, из-за чего депутаты горсовета даже передавали ему «одеяло Насирова»), пишет sumy.today.

В нынешней деле сегодня заседание назначалось во второй раз. На первое городской голова не появился, потому что был в командировке. Сегодня он пришел, но без адвокатов. Александр Лысенко сообщил суду, что ему необходимо время для ознакомления с материалами дела, чтобы определиться, нужен ли ему защитник. Суд ходатайство городского головы удовлетворил и отложил заседание на 28 марта, на 10.00.

Право Александр Лысенко Коррупция

По тематике

Мэр Сум вместо суда укатил в Киев
26.02.2019 17:10

Мэр Сум вместо суда укатил в Киев

Мэр Сум Александр Лысенко не явился в суд на рассмотрение дела по коррупции....

16.02.2019 16:55

Мэр Сум попал в шоу «ЧистоNews» (видео)

Мэр Сум Александр Лысенко со своими премиями в 270% засветился на юмористическом шоу от студии «Квартал 95»....

Мэр Сум наконец-то прокомментировал 14 протоколов о коррупции
13.02.2019 17:53

Мэр Сум наконец-то прокомментировал 14 протоколов о коррупции

Он считает, что 14 протоколов НАПК - это «наказание» за отсутствие гибкости в проведении местной политики....

06.02.2019 19:34

В суд поступило 14 админматериалов по коррупции мэра Сум

В Заречный районный суд г. Сумы поступило 14 админматериалов относительно Сумского городского головы о совершении правонарушений, связанных с коррупцией....

Мэр Сум не будет жить на одну ставку (обновлено)
06.02.2019 11:11

Мэр Сум не будет жить на одну ставку (обновлено)

Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения о надбавках и преміях мєру Сум Александру Лысенко....

Новости

Програма «U-LEAD з Європою» шукає у Сумах регіональних радників з децентралізації та місцевих фінансів
Вчера 15:57
В Сумах копы поймали разбойника
Сегодня 17:46
Конотопские бойцы отличились в столице
Сегодня 17:16
Мэр Сум пришел в суд по коррупционным протоколам без адвоката
Сегодня 16:47
В Сумах суд арестовал банковские счета фирм, которые «нагрелись» на ремонте школ и садиков
Сегодня 16:35
Внимание! Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)
Сегодня 16:30
Сумской борец отобрался на чемпионат мира
Сегодня 16:24
Сумские биатлонисты с серебром в в сингл-миксте чемпионата Украины
Сегодня 16:11
Жителей и гостей Сумщины приглашают на сумскую велосотку
Сегодня 15:57
ПФК «Сумы» возглавил Олег Лутков
Сегодня 15:50
В Ромнах воровку «вычислили» с помощью видеокамер
Сегодня 15:48
ПФК «Сумы» сыграл в ничью в Кривом Роге
Сегодня 15:28
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.