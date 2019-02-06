Мэр Сум пришел в суд по коррупционным протоколам без адвоката

По данным суда, официального сообщения о времени и дате рассмотрения дела мэр Сум не получал: на телефонные звонки он не отвечал, а повестки, которые присылали на городской совет, возвращались обратно. Поэтому появление Александра Лысенко в зале судебных заседаний стало неожиданностью (Напомним, когда в отношении него в прошлом году рассматривались протоколы о коррупции, большинство судебных заседаний он не посещал: был на больничном, из-за чего депутаты горсовета даже передавали ему «одеяло Насирова»), пишет sumy.today.
В нынешней деле сегодня заседание назначалось во второй раз. На первое городской голова не появился, потому что был в командировке. Сегодня он пришел, но без адвокатов. Александр Лысенко сообщил суду, что ему необходимо время для ознакомления с материалами дела, чтобы определиться, нужен ли ему защитник. Суд ходатайство городского головы удовлетворил и отложил заседание на 28 марта, на 10.00.
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