Конотопские бойцы отличились в столице 17 марта состоялся Открытый кубок Киева по каратэ (версия WKC).

Всего в этих соревнованиях приняли участие около 120 спортсменов из городов Днепр, Львов, Киев, Конотоп. Команда Конотопа была представлена тремя воспитанниками КМО «Воин», которые все в разных разделах программ заняли призовые места: Москаленко Андрей (1 место ката, 1 место кумитэ), Перевязко Виктория (1 место ката), Демиденко Артем (3 место ката, 2 место кумитэ).