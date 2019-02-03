Конотопские бойцы отличились в столице

Всего в этих соревнованиях приняли участие около 120 спортсменов из городов Днепр, Львов, Киев, Конотоп. Команда Конотопа была представлена тремя воспитанниками КМО «Воин», которые все в разных разделах программ заняли призовые места: Москаленко Андрей (1 место ката, 1 место кумитэ), Перевязко Виктория (1 место ката), Демиденко Артем (3 место ката, 2 место кумитэ).
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